Собранные пластик, стекло и металл отправили на вторичную переработку. Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре волонтёры убрали берег Волги 18 сентября 2022 года. Активисты проекта "Вторсырье на благотворительность" вывезли с пляжа поляны им, Фрунзе более полутонны полезных ресурсов. Собранные пластик, стекло и металл отправили на вторичную переработку.

— Мы убираем здесь уже второй год подряд, — рассказала руководитель проекта "Вторсырье на благотворительность" Светлана Симонова журналисту "КП"-Самара". — В этом году в экологической акции приняли участие пять десятков человек. Мы прошли полтора километра береговой линии, собрали около 100 килограммов Пэт-бутылок и около полутонны стекла. Они отправились на переработку. Кроме того, мы убрали с прибрежной полосы полбункера неперебатываемых отходов.

Средства, вырученные от переработки вторсырья, поступят в поддержку образовательного центра для детей с ДЦП "Выше радуги".