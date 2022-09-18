Самарцев удивили букет роз и мягкая игрушка, оставленные на припаркованном автомобиле

Кто-то выразил сомнение по поводу той формы, в которой был сделан сюрприз. Фото: "Подслушано Самара"

Сегодня, 18 сентября, днем в сообществе Вконтакте "Подслушано Самара" появилась фотография припаркованного автомобиля KIA, на котором лежали букет роз и мягкая игрушка – медвежонок.

— Учитесь парни, как надо извиняться перед девушкой, если накосячил. Пусть не 101 роза, но все равно ведь приятно, — написал автор поста.

В комментариях сразу же разгорелась дискуссия. Она касалась попыток угадать истинную причину поступка, темы извинений в отношениях и унылого мишки, который сидит на капоте с поникшей головой.

— Как романтично – под дождем оставить такую красоту, — удивляется самарчанка.

Кто-то выразил сомнение по поводу той формы, в которой был сделан сюрприз. Часть людей удивилась, как подарки еще не украли.

— Интересно, как он караулит медведя и цветы. Поставил и под дождем стоит или в подъезде, чтобы не украли, — пишет комментатор.