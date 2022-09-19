Власти направят иск подрядчику, который занимался ремонтом Южного моста в Самаре

Разбирательства запланированы на конец сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары намерены разобраться с подрядчиком, который занимался ремонтом Южного моста. Об этом заявила мэр города Елена Лапушкина во время прямого эфира.

– После ремонтных работ, которые пройдут с 24 по 30 сентября, мы предъявим подрядчику исковые требования о возврате денег. Претензий к нему достаточно, – рассказала глава Самары.

Напомним, на состояние Южного моста неоднократно жаловались местные жители, в особенности – автомобилисты. Основные претензии касались многочисленных ям и лежащих поперек дороги рельс. Летом текущего года стало известно, что вопрос находится на контроле властей.