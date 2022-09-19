Самарцев возмутила разрисованная урна на новой набережной в Ширяево

Надписи появились по бокам и сверху новой урны. Фото: сообщество Вконтакте "Подслушано Самара"

Самарцев возмутила в социальных сетях фотография новой набережной в Ширяево с разрисованной урной.

Надписи появились по бокам и сверху новой урны. Преобразования в Ширяево и создание удобной инфраструктуры началось весной этого года.

— Тут троллейбусы разрисовывают, урны уж и подавно, — пишет комментатор под постом сообщества Вконтакте "Подслушано Самара".

— Ладно бы это были какие-нибудь заброшенные здание или машина. Ну что за неуважение к новому, — возмущается другой самарец.

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