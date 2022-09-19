Самарцев возмутила разрисованная урна на новой набережной в Ширяево

Надписи появились по бокам и сверху новой урны. Фото: сообщество Вконтакте "Подслушано Самара"
Самарцев возмутила в социальных сетях фотография новой набережной в Ширяево с разрисованной урной.
Надписи появились по бокам и сверху новой урны. Преобразования в Ширяево и создание удобной инфраструктуры началось весной этого года.
— Тут троллейбусы разрисовывают, урны уж и подавно, — пишет комментатор под постом сообщества Вконтакте "Подслушано Самара".
— Ладно бы это были какие-нибудь заброшенные здание или машина. Ну что за неуважение к новому, — возмущается другой самарец.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бетон и Волга: показываем, как выглядит Ширяево после благоустройства
Появились фото обновленной набережной Ширяево в бетоне (подробности)
В селе Ширяево Самарской области сделали пространство для отдыха
Жители смогут насладиться красивым видом (подробности)
Самарцы пожаловались на закрытые уличные туалеты в Ширяево
Уборные появились на обновленной набережной, но туристы отмечают, что они не функционируют (подробности)