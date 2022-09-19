Самарцы пожаловались на бродящих по городу бездомных собак

Местные жители надеются, что власти примут необходимые меры. Фото: Честная Самара

В Самарской области продолжают появляться сообщения о стаях бродячих собак. На этот раз животных заметили в областной столице – они бродили на улице Пензенской, неподалеку от Дачной. Информацией в соцсетях поделились местные жители.

– Здесь уже более 10 бродячих собак. Жители хотят, чтобы власти как можно скорее решили эту проблему, – рассказали самарцы.

Горожане отметили, что стаи можно заметить и в других районах города. В частности, они сообщили о толпах бездомных собак на улицах Димитрова и Советская. Самарцы переживают, что однажды животные набросятся на прохожих.

Отметим, что подобные инциденты происходят не только с бездомными собаками, но и с домашними. Такой случай недавно произошел в Сызрани – там крупный пес выбежал из открытой калитки частного дома и укусил 11-летнего ребенка.