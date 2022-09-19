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Происшествия19 сентября 2022 5:17

В Самаре лихачи догонялись на «ВАЗ-2112» и попали в ДТП с Lada Kalina 18 сентября

По сообщению очевидца, погибших и пострадавших нет
Ирина СИНЕГУБОВА
Подробности и обстоятельства случившегося предстоит выяснить полицейским. Фото: сообщество Вконтакте "Подслушано Самара"

Подробности и обстоятельства случившегося предстоит выяснить полицейским. Фото: сообщество Вконтакте "Подслушано Самара"

Вчера, 18 сентября, поздно вечером лихачи догонялись на улице Фасадной в Самаре. Произошло ДТП с участием «ВАЗ-2112» и Lada Kalina.

— Очень жалко пару из белого авто, ехали спокойно, поворотник включили, хотели повернуть. А «Двенадцатая» въехала, не сбавляя скорость, протащила их несколько метров и вытолкала с проезжей части на пешеходную, — пишет девушка в сообществе Вконтакте "Подслушано Самара".

По предварительной информации, в автомобиле «ВАЗ-2112» находилась компания молодых людей. По сообщению девушки, которая стала очевидцем аварии, погибших и пострадавших нет. Подробности и обстоятельства случившегося предстоит выяснить полицейским.