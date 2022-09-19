Строительство нового здания театра «Грань» в Новокуйбышевске завершится в 2024 году

Работы на площадке идут полным ходом. Фото: министерство строительства Самарской области

В Новокуйбышевске продолжается строительство нового здания театра-студии «Грань». По данным областного минстроя, строители приступили к новому этапу работ.

– Бетонирование фундаментной плиты завершено, ведутся работы по армированию стен и внутренних перегородок подвала. Строители возводят подпорные стены и приступили к устройству наружных систем водоснабжения и водоотведения, – рассказали в министерстве строительства региона.

Новое здание будет состоять из пяти этажей. Здесь разместится 3 современных зала: историческая сцена на 80 зрительских мест, зал-трансформер с большой сценой на 200 мест и разноуровневая малая сцена на 88 зрителей. Здесь также будут работать детская и молодежная театральные студии, библиотека, студия звукозаписи, хореографический и репетиционный залы.

Завершить строительство объекта планируется в 2024 году.