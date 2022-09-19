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Общество19 сентября 2022 6:19

В Самарской области сгорели две машины, пострадал мужчина

Один пожар произошел в Самаре, другой — в Тольятти
Анастасия ФИЛАТОВА
Пожар с пострадавшим произошел в Центральном районе Тольятти

Пожар с пострадавшим произошел в Центральном районе Тольятти

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за один день сгорели два автомобиля. Оба пожара произошли в субботу, 17 сентября 2022 года. Один — в Самаре, другой — в Тольятти. К сожалению, есть пострадавший. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Так, около 14:00 на улице Революционной в Самаре загорелся «Фольксваген». Он вспыхнул во время движения. На месте работали 9 человек и 2 единицы техники. Водитель успел вовремя выбраться из машины, так что никто не пострадал.

Второй пожар произошел примерно в 17:00 на проезде Надежды в микрорайоне Северный Центрального района Тольятти. Там загорелся автомобиль «Лада Калина». Кроме того, огонь повредил стоящий рядом пикап ВИС. На место происшествия выезжали 8 человек и 2 единицы техники. Они потушили возгорание в 17:00. В результате происшествия пострадал водитель «Калины» — 49-летний мужчина.