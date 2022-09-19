В Самаре 19 сентября 2022 года столкнулись иномарка и электросамокат

Столкновение случилось посреди проезжей части. Фото: t.me/smrgrad

В Самаре утро понедельника 19 сентября 2022 года началось с очередной аварии. На этот раз ее участниками стали иномарка и электросамокат. Информацией о происшествии поделились местные жители.

По словам самарцев, ДТП произошло на Московском шоссе, в районе пересечения с проспектом Кирова. Машина и электросамокат столкнулись прямо посреди проезжей части.

– Крови нет, погибших тоже. Судя по разбросанным по дороге обломкам автомобиль сильно пострадал, – сообщают очевидцы произошедшего.

Отметим, что официальная информация об аварии пока не поступала. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, еще одно ДТП произошло в Самаре накануне, 18 сентября. На улице Фасадной столкнулись «ВАЗ-2112» и Lada Kalina.