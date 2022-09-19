Ведется работа по возвращению тольяттинской хоккейной команды «Лада» в КХЛ

В последний раз в КХЛ тольяттинцы играли в сезоне 2017/18. Фото: пресс-служба губернатора Самарской области

Вчера, 18 сентября, тольяттинская хоккейная Тольяттинская «Лада» провела первый домашний матч чемпионата «ВХЛ – Кубок Шелкового пути» сезона 2022/2023. На игре присутствовал губернатор Самарской области.

— В Тольятти, хоккей – это спорт № 1. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы в следующем сезоне тольяттинская «Лада» играла в КХЛ, — сказал Дмитрий Азаров.

Соперником был новокузнецкий «Металлург». Гости вырвали победу в серии буллитов со счетом 1:2. Дмитрий Азаров добавил, что в диалоге с руководством лиги уже ведётся работа по возвращению «Лады» в КХЛ.

Если команда успешно выступит в этом сезоне, это предоставит дополнительный аргумент при принятии лигой решения о возвращении. В последний раз в КХЛ тольяттинцы играли в сезоне 2017/18, после чего отправились в ВХЛ.

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