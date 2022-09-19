Предварительный эскиз будущей высотки. Фото: https://t.me/IvanovaEstate

Застройщик показал проект новой высотки на улице Водников в Самаре в сентябре 2022 года. Компания ООО «Совместное дело» хочет завершить долгострой на ул.Водников 99-105, который возводится уже почти 10 лет. Об этом сообщает телеграм-канал эксперта рынка недвижимости Марии Ивановой.

- Общественные слушания по отклонениям от разрешенных параметров застройки уже прошли, - сообщает эксперт. – Компания планирует застроить 70% принадлежащего ей участка в 2328 кв. м, и сократить количество парковочных мест. Кроме того, высоту здания панируется довести до 31 метра.

Опубликован также предварительный эскиз будущей высотки. Планируется, что в доме будет 9 этажей.

Напомним, первоначально разрешение на строительство здесь было получено в 2013 году. На участке предполагалось возведение здания в четыре этажа, однако позже строительство застопорилось, а аппетиты строителей возросли.