Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 сентября 2022 6:47

Застройщик показал проект новой высотки на улице Водников в Самаре в сентябре 2022

Компания хочет завершить долгострой, который возводится уже почти 10 лет
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Предварительный эскиз будущей высотки. Фото: https://t.me/IvanovaEstate

Предварительный эскиз будущей высотки. Фото: https://t.me/IvanovaEstate

Застройщик показал проект новой высотки на улице Водников в Самаре в сентябре 2022 года. Компания ООО «Совместное дело» хочет завершить долгострой на ул.Водников 99-105, который возводится уже почти 10 лет. Об этом сообщает телеграм-канал эксперта рынка недвижимости Марии Ивановой.

- Общественные слушания по отклонениям от разрешенных параметров застройки уже прошли, - сообщает эксперт. – Компания планирует застроить 70% принадлежащего ей участка в 2328 кв. м, и сократить количество парковочных мест. Кроме того, высоту здания панируется довести до 31 метра.

Опубликован также предварительный эскиз будущей высотки. Планируется, что в доме будет 9 этажей.

Напомним, первоначально разрешение на строительство здесь было получено в 2013 году. На участке предполагалось возведение здания в четыре этажа, однако позже строительство застопорилось, а аппетиты строителей возросли.