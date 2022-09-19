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Происшествия19 сентября 2022 6:50

В Самарской области 53-летний мужчина украл из магазина девять бутылок с алкоголем

Похищенные напитки выпил со случайными знакомыми
Ирина СИНЕГУБОВА
Полицейские узнали мужчину при просмотре записи с камер видеонаблюдения. Фото: скриншот видео

Полицейские узнали мужчину при просмотре записи с камер видеонаблюдения. Фото: скриншот видео

В Большой Черниговке 53-летний ранее судимый местный житель украл девять бутылок с алкоголем в одном из сетевых магазинов.

— Администрации магазина оценила ущерб на сумму более 2,5 тысяч рублей, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские узнали мужчину при просмотре записи с камер видеонаблюдения и задержали по месту жительства. Он во всем признался. Похищенный алкоголь выпил вместе со случайными знакомыми.

Ранее за мелкое хищение житель Большой Черниговки получил административный арест. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое может грозить мужчине, – лишение свободы до двух лет.