Под Самарой женщина украла у подруги сим-карту и перевела себе ее деньги

На днях обвиняемой вынесли приговор Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новокуйбышевске суд закончил рассмотрение уголовного дела в отношении местной жительницы. Женщину осудили по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Предполагалось, что она украла сим-карту и деньги с банковского счета своей знакомой.

Как сообщает ГУ МВД по региону, инцидент произошел некоторое время назад. Пострадавшая случайно встретилась со своей знакомой. Та сообщила, что у нее закончились деньги на телефоне и попросила одолжить свой сотовый, чтобы позвонить. Пострадавшая спокойно отдала аппарат. После этого подозреваемая отошла от нее, аккуратно вытащила сим-карту, а после вернула телефон владелице. Позже женщина обнаружила, что с ее банковского счета пропали средства.

Отмечается, что злоумышленница призналась в содеянном. Суд приговорил ее к двум годам условного срока. Приговор вступил в законную силу.