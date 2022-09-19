В Самарской области Audi проехала на «красный» и столкнулась с Volkswagen

В аварии пострадал 51-летний автомобилист. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вчера, 18 сентября, в 12:57 в Сызранском районе Самарской области Audi проехала на «красный» и столкнулась с Volkswagen.

— 31-летний водитель Audi ехал по автодороге М-5 со стороны Москвы в Самару, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Он проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате этого произошло столкновение с автомобилем Volkswagen, за рулем которого находился 51-летний водитель.

Volkswagen двигался на разрешающий сигнал светофора со стороны Сызрани в Ульяновск. В аварии пострадал 51-летний автомобилист. Его с места ДТП увезли в медицинское учреждение, где назначили амбулаторное лечение.