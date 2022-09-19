Водитель и три пассажира Lada Priora пострадали после столкновения с деревом в Тольятти

Отечественный автомобиль протаранил дерево во дворе жилого дома. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, которое произошло в воскресенье, 18 сентября, в Тольятти. В Комсомольском районе водитель на Lada Priora протаранил дерево. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, авария произошла в 00:50 в жилой зоне. 34-летний автомобилист ехал со стороны улицы Мурысева в направлении улицы Ярославской. Напротив дома №93 он влетел в дерево. В результате аварии пострадали трое человек.

– С места происшествия в медицинское учреждение госпитализированы водитель и 3 пассажира: 35-летняя женщина, 34-летний и 33-летний мужчины, – информируют в ГУ МВД по региону.

Отмечается, что сам водитель Lada Priora за последний год 65 раз нарушал ПДД. Теперь полицейским предстоит выяснить все причины произошедшего.