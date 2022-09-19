Самарец показал обстановку на перекрытом участке Московского шоссе утром 19 сентября 2022

Машины свободно проезжают участок работ Фото: Скриншот с видео

В Самаре в ночь с 16 на 17 сентября 2022 года изменили схему движения по Московскому шоссе. В районе СНИУ им. ак. С.П. Королева перекрыли половину магистрали. Проезжую часть разрыли, чтобы переложить теплосети. Многие горожане переживали, что в понедельник, 19 сентября 2022 года, из-за работ случится транспортный коллапс. Однако опасения не оправдались. Блогер Евгений Щекин показал с воздуха обстановку на одной из самых оживленных дорог города.

Ремонт идет по направлению в город. Место работ огородили. Сейчас там трудится спецтехника. Для автомобилистов оставили две полосы. Для тех, кто едет в сторону выезда из Самары, сделали объездной участок. Судя по видео, которое было снять около 8 утра понедельника, машины проезжают свободно. Пробки на этом участке нет. То же самое подтверждает сервис Яндекс. Карты. Однако не исключено, что к вечеру ситуация на Московском шоссе может измениться.

Напомним, теплоэнергетики проводят работы на участке между улицами Революционной и Врубеля. Дорогу сузили в районе улицы Лукачева. Из-за ремонта маршруты нескольких троллейбусов пришлось сократить. По измененным схемам они будут курсировать до 1 октября 2022 года.