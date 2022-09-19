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Происшествия19 сентября 2022 7:39

В Самаре студент оставил рюкзак с планшетом под лавочкой и его украли

Похитителя успели задержать до того, как он продал найденное
Ирина СИНЕГУБОВА
Мужчина в настоящий момент заключен под стражу.

Мужчина в настоящий момент заключен под стражу.

В конце августа этого года у 19-летнего студента украли оставленный под лавочкой рюкзак с планшетом, электронной сигаретой и аккумулятором.

— Парень в свободное от учебы время подрабатывал промоутером на ул. Красноармейской, около 15:00 он оставил рюкзак под лавочкой рядом с многоквартирным домом, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Пока молодой человек раздавал флаеры людям, по прошествию 20 минут рюкзак украли. По камерам видеонаблюдения полицейские обнаружили, что мужчина, который похитил имущество, был одет в костюм камуфляжного цвета.

Спустя 30 минут после получения ориентировки его обнаружили в Железнодорожном районе. Ранее не судимый 42-летний житель Красноярского района отдал украденное. Планшет и аккумулятор он планировал перепродать, а рюкзак и электронную сигарету выбросил.

Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд. Мужчина сейчас заключен под стражу.