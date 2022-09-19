Предпринимателей приглашают на вебинар Банка России о мерах поддержки МСП

Эксперты вебинара - специалисты Банка России, Минэкономразвития, Корпорации МСП и «Опоры России» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 20 сентября 2022 года, Банк России проведет вебинар о мерах поддержки малого и среднего бизнеса. В качестве экспертов выступят специалисты Минэкономразвития, Корпорации МСП и «Опоры России».

Предпринимателям расскажут, как получить льготный кредит и что делать, если нет залога. Также они узнают, как компенсировать комиссию за прием оплаты через СБП и какие субсидии положены бизнесу, который выходит на фондовый рынок или привлекает деньги через краудфандинг.

Вебинар начнется в 14:30 (мск). Его можно будет посмотреть на сайте Банка России, на его Youtube-канале, в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Присоединиться к трансляции и задать интересующие вопросы смогут все желающие.