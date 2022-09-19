Люди вынуждены стоять на улице: самарцы пожаловались на длинную очередь в поликлинику

Это не единственная ситуация с большими очередями в самарские поликлиники. Фото: сообщество Вконтакте "Новости Самары"

Сегодня, 19 сентября, около 09:45 длинная очередь образовалась в поликлиническое отделение № 3, расположенное на улице Физкультурная, 122.

— Человек десять стоят на улице в очереди в гриппозное отделение. Люди с температурой, я в их числе, хоть погода теплая, — пишет автор поста сообщества Вконтакте "Новости Самары".

Люди в комментариях стали делиться подобными историями, которыми они стали свидетели. Это не единственная ситуация с большими очередями в самарские поликлиники. Но не все поддержали возмущения автора поста.

Большая часть самарцев посоветовали не стоять в очередях с температурой, а вызывать врачей на дом. В связи с чем в комментариях развернулась дискуссия.

— Я 56 минут висела на телефоне. Напрямую в свою районную больницу на Революционной, 89 я позвонить больше не могу, так как все звонки проходят через колл-центр центральной больницы. Трубку в итоге взял заместитель главврача, который совсем не удивился ситуации. На дом к нам так никто и не пришел, — делится своей историей самарчанка.