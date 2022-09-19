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Общество19 сентября 2022 8:21

Депутаты губдумы сразу в двух чтениях приняли поправки в бюджет Самарской области на 2022-2024 годы

Регион получил дополнительные средства из федеральной казны в размере 24 млрд рублей
Илона МАЙСКАЯ
Принятый депутатами бюджет будет работать во благо жителей Самарской области / Фото: samgd.ru

Принятый депутатами бюджет будет работать во благо жителей Самарской области / Фото: samgd.ru

В пятницу, 16 сентября 2022 года, состоялось первое в осенней сессии пленарное заседание Самарской губдумы VII созыва. Депутаты рассмотрели 26 вопросов, в том числе 19 законопроектов. Из них приняли в окончательном чтении 16.

Центральным вопросом заседания думы стал проект закона о внесении изменений в закон Самарской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Так, было предложено учесть целевые безвозмездные поступления из федерального бюджета — около 24 млрд рублей. В 2022 году это 23 млрд 975 млн рублей, в 2023-м — 34 млн, в 2024-м — 76 млн.

Поступившие средства планируется направить на строительство трассы «Обход Тольятти» с мостом через Волгу, ремонт дорог, содействие занятости населения на фонд оплаты медработников, на развитие сельских территорий и на покупку жилья для детей-сирот.

— Депутаты Самарской губернской думы единогласно поддержали поправки в бюджет региона. Хочу отметить, что губернатор Дмитрий Азаров очень много сделал, чтобы привлечь столь серьезные дополнительные средства из федерального бюджета. На те вливания, которые поступили ранее, мы строим дороги, мосты, решаем многие вопросы социальной направленности. 24 млрд рублей также будут распределены на развитие Самарской области. Принятый сегодня бюджет будет работать во благо жителей нашего региона, — подчеркнул председатель областного парламента Геннадий Котельников.