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Происшествия19 сентября 2022 8:34

В Тольятти мужчина устроил в своей квартире наркопритон в обмен на спиртное и сигареты

В помещении нашли шприцы, ложки, стеклянные бутылки
Ирина СИНЕГУБОВА
Мужчина раньше уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Мужчина раньше уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Тольятти 43-летний местный житель предоставлял свою квартиру знакомым для потребления наркотиков в обмен на спиртное и сигареты.

— В августе и сентябре у мужчины собирались наркозависимые гости, они подтвердили, что приходили для потребления наркотических и психотропных веществ, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

На территории квартиры полицейские нашли шприцы, ложки, стеклянные бутылки и другие предметы, необходимые для употребления наркотиков. Хозяин жилища признался, что позволял пользоваться помещением в обмен на спиртное и сигареты.

Мужчина раньше уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое может грозить хозяину квартиры, – лишение свободы до четырёх лет.