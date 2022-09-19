Самарец украл деньги у незнакомца с помощью оформленной на него сим-карты

Причиненный потерпевшему ущерб составил 324 тысячи рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокуйбышевске правоохранители задержали подозреваемого в краже. Мужчина купил чужую сим-карту и украл у ее владельца 324 тысячи рублей. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

Информацию о краже полицейским сообщил сам пострадавший. Он заявил, что с его банковского счета пропала крупная сумма. Правоохранители вышли на подозреваемого – ранее судимого 29-летнего жителя Самары.

Мужчина признался, что купил у случайного знакомого сим-карту, оформленную на незнакомца. Он вставил ее в телефон и получил смс от банка о возможности снятия денег. После этого он в течении двух месяцев переводил средства на доступные ему абонентские номера телефонов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Материалы уже переданы в суд. Отмечается, что подозреваемый возместил часть ущерба в размере 40 тысяч рублей.