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Общество19 сентября 2022 9:31

В соцзащите прокомментировали информацию о неназначении самарчанке пособия на детей от 3 до 7 лет

Ранее сообщалось, что при расчете среднедушевого дохода семьи могла быть допущена ошибка
Анастасия ФИЛАТОВА
Представители соцзащиты уверяют, что все расчеты были проведены верно

Представители соцзащиты уверяют, что все расчеты были проведены верно

Фото: Shutterstock

В Главном управлении социальной защиты населения Самарской области прокомментировали информацию о неназначении положенного пособия матери двух несовершеннолетних детей. Ранее прокуратура Самары провела проверку и пришла к выводу, что при расчете среднедушевого дохода семьи были допущены ошибки.

- В доход семьи незаконно включили уплаченные алименты, доход от банковских вкладов и пособие по безработице, - отметили в надзорном ведомстве.

Однако в Главном управлении соцзащиты населения заявили, что расчет был проведен верно. Также они объяснили, кто вправе получить пособия на детей от 3 до 7 лет. Это семьи, у которых размер среднедушевого дохода не превышает регионального прожиточного минимума.

- Среднедушевой доход семьи рассчитывают исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев, которые предшествуют четырем календарным месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты, - отметили в учреждении.

При расчете среднедушевого дохода семьи учитывают зарплату, доходы самозанятых, пенсии, стипендии; проценты по вкладам; доходы от продажи или сдачи в аренду имущества; доходы от источников за границей; полученные алименты. Также учитывают соцпособия: единовременная выплата при рождении третьего и последующих детей, компенсация части платы за присмотр и уход в детсадах.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 (846) 25-40-100 (для жителей Самары).