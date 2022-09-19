В соцзащите прокомментировали информацию о неназначении самарчанке пособия на детей от 3 до 7 лет

Представители соцзащиты уверяют, что все расчеты были проведены верно Фото: Shutterstock

В Главном управлении социальной защиты населения Самарской области прокомментировали информацию о неназначении положенного пособия матери двух несовершеннолетних детей. Ранее прокуратура Самары провела проверку и пришла к выводу, что при расчете среднедушевого дохода семьи были допущены ошибки.

- В доход семьи незаконно включили уплаченные алименты, доход от банковских вкладов и пособие по безработице, - отметили в надзорном ведомстве.

Однако в Главном управлении соцзащиты населения заявили, что расчет был проведен верно. Также они объяснили, кто вправе получить пособия на детей от 3 до 7 лет. Это семьи, у которых размер среднедушевого дохода не превышает регионального прожиточного минимума.

- Среднедушевой доход семьи рассчитывают исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев, которые предшествуют четырем календарным месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты, - отметили в учреждении.

При расчете среднедушевого дохода семьи учитывают зарплату, доходы самозанятых, пенсии, стипендии; проценты по вкладам; доходы от продажи или сдачи в аренду имущества; доходы от источников за границей; полученные алименты. Также учитывают соцпособия: единовременная выплата при рождении третьего и последующих детей, компенсация части платы за присмотр и уход в детсадах.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 (846) 25-40-100 (для жителей Самары).