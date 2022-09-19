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Здоровье19 сентября 2022 10:12

В Самарской области 1882 человека заболели коронавирусом 19 сентября 2022 года

Статистика заболеваемости региона продолжает расти
Ирина СИНЕГУБОВА
За сутки было госпитализировано в медицинские учреждения с подозрением на коронавирус 53 человека.

За сутки было госпитализировано в медицинские учреждения с подозрением на коронавирус 53 человека.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области по данным оперативного штаба на 19 сентября 2022 года за прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 1882 человека

На данный момент высокий показатель и у числа выздоровевших. Победить болезнь и полностью излечиться удалось 1697 жителям региона.

За сутки было госпитализировано в медицинские учреждения с подозрением на коронавирус 53 человека. Один человек скончался в больнице. По состоянию на 12 августа, полную вакцинацию в регионе прошли 2 202 237 человек, а процент коллективного иммунитета равен 9,4.

Уже на этой неделе в Самарской области должна появиться назальная вакцина от коронавирусной инфекции.