В Самаре местным жителям рассказали, как сэкономить на продовольственных товарах

Мониторинги помогают отслеживать динамику цен Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты продолжают ежедневно проводить проверки в сетевых и несетевых магазинах. Местным жителям представили данные мониторинга.

По информации городской администрации на 19 сентября 2022 года, выгоднее всего купить картофель в «Ашане» Советского района за 17,9 рублей/килограмм. Гречневую крупу за 86,5 рублей/килограмм в «Перекрестке» Красноглинского района. Сливочное масло за 438 рублей/килограмм в «Магните» Куйбышевского района. Пшеничную муку за 28,99 рублей/килограмм в «Пятерочке» Кировского района.

Вся подробная информация указана на официальном сайте мэрии. Подобные мониторинги помогают отслеживать наличие продовольствия.