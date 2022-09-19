Скоростные суда продолжат курсировать по маршрутам дважды в день / Фото: vk.com/volgatravel63

Стало известно, как будут ходить «Валдаи» из Самары в Ширяево и Винновку с 19 по 25 сентября 2022 года. Предыдущее расписание действовало только до 18 числа. В новом ничего менять не стали. Скоростные суда продолжат курсировать по Волге по графику последних дней. Информация об этом размещена на сайте компании-перевозчика «Волга-Трэвел».

Так, между Самарой и Ширяево «Валдай» будет ежедневно делать по два рейса. Отправление из Самары в 11:00 и в 16:30, из Ширяево — в 12:00 и 17:30. В субботу и воскресенье назначаются дополнительные рейсы: в 9:30, 15:00 и в 10:30, 16:00 соответственно.

Что касается Винновки, то туда скоростные суда тоже будут курсировать ежедневно. Отправление из Самары намечено на 9:00 и 14:30, в обратном направлении — 10:00 и 15:30.

Напомним, в следующем году в Самару планируют привезти еще два «Валдая». Их запустят в навигацию 2023 года. Предполагается, что суда опробуют на новых маршрутах.