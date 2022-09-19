«Кормят хлебом с плесенью и куриными костями»: в Тольятти обнаружили массовое отравление бельчат

Такую еду местные жители нашли в кормушках животных. Фото: vk.com/tlt_01

Жители Тольятти всерьез обеспокоены ситуацией, развернувшейся в одном из районов города. Горожане сообщили, что здесь массово гибнут бельчата. Причина – отравление некачественной пищей. Информацию неравнодушные граждане сообщили в социальных сетях.

– Каждый день кто-то целенаправленно раскладывает по кормушкам миндаль, косточки абрикоса, хлеб, сухари, чипсы. Это все является ядом и ведет к смерти животных и птиц. Каждый день я выношу горы отравы и мусора с поляны. Зачем вы несете заплесневелую еду со стола, куриные кости, остатки пирожных, протухшие продукты из холодильника? – написала одна из местных жительниц.

Кто-то решил накормить бельчат вредными чипсами. Фото: vk.com/tlt_01

По словам женщины, происшествие случилось на поляне напротив дома №35 по улице Жукова. Только в августе здесь погибло шесть бельчат, утверждает горожанка.

– Последний умирал у меня на руках. Сейчас прикармливаем новых, но люди и их решили отравить, – возмущается автор истории.

Женщина отмечает, что бельчат нужно кормить определенной едой. Остальные жители Автограда с ней согласились, однако предложили принять какие-то меры. Например, повесить рядом с кормушками список разрешенных животным продуктов.