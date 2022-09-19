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Общество19 сентября 2022 11:00

В Самарской области стартовал конкурс «Самый классный «классный» - 2022

Принять участие в нем могут педагоги, которые работают в школах региона
Анастасия ФИЛАТОВА
Голосование за лучшего классного учителя продлится с 19 сентября по 4 октября 2022 года

Голосование за лучшего классного учителя продлится с 19 сентября по 4 октября 2022 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 19 сентября 2022 года, в Самарской области стартовал конкурс «Самый классный «классный» - 2022. Его специально ко Дню учителя запустила «Комсомольская правда».

Принять участие в конкурсе могут классные руководители Самарской области. Загружать фото и описание на сайт могут не ученики и их родители, а также сами педагоги. В заявке необходимо указать ФИО, должность, регалии, а также написать небольшой рассказ об учителе и рассказать, почему он достоин звания самого классного.

Голосование, которое стартовало 19 сентября, продлится до 4 октября 2022 года. Результаты будут объявлены 5 октября — в профессиональный праздник учителей. Участники, которые наберут больше всего голосов, получат приятные и полезные подарки. Среди них: сертификаты на посещение косметологии или ресторана, а также подарочные наборы чая и кофе.