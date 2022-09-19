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Общество19 сентября 2022 11:09

В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за сильного дождя

Он ожидается 20 сентября местами по региону
Ирина СИНЕГУБОВА
Ранее желтый уровень опасности был объявлен из-за сильного ветра.

Ранее желтый уровень опасности был объявлен из-за сильного ветра.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По сообщению ФГБУ "Приволжское УГМС", желтый уровень опасности объявлен в Самарской области из-за ухудшения погодных условий.

— Ночью и утром 20 сентября 2022 года местами по региону ожидается сильный дождь, — рассказали синоптики.

Ранее желтый уровень опасности был объявлен из-за сильного ветра. Сегодня, 19 сентября, днем возможен южный ветер с порывами до 15-20 м/с.

А в выходные Самару накрыл туман. Из-за плотной пелены задержались даже несколько рейсов самолетов.

На этой неделе пришло Бабье лето. Температура воздуха днем будет 18-23 °C, а ночью составит 11-15 °C.