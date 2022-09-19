Контейнеры для сбора токсичного бытового мусора появились в ДК «Тольяттиазот»

Жители Автограда смогут сдавать чеки, лекарства, отработавшие лампочки, батарейки и электронную технику / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Во Дворце культуры «Тольяттиазот» установили контейнеры для сбора токсичного бытового мусора. Теперь жители города смогут приносить туда чеки, лекарства, отработавшие лампочки, батарейки и электронную технику. Все это в дальнейшем будут отправлять на переработку.

Проект реализовало ПАО «ТОАЗ». Идея пришла после совместной акции с АНО «Экокультура и технологии» по раздельному сбору мусора, которая прошла летом. Тогда в корпоративном ДК появились пять мобильных контейнеров. За месяц там собрали 44 кг токсичных бытовых отходов. Поэтому специальные емкости решили поставить на постоянной основе.

Предприятие выделило средства, на которые изготовили контейнеры для сбора мусора. Некоммерческая организация, с которой «Тольяттиазот» продолжил сотрудничать, займется вывозом отходов на переработку.

— Установка контейнеров — это наш вклад в заботу об окружающей среде, о нашем будущем. Собираемые отходы — батарейки, лампочки, чеки — малозаметны, но они оказывают существенное влияние на природу. Надеемся, что жители города ответственно отнесутся к инициативе и помогут сделать мир чище, — отметила заместитель гендиректора по связям с общественностью ПАО «ТОАЗ» Юлия Петренко.