В Самарской области пройдет второй фестиваль «Шостакович. ХХ век»

В регионе пройдет музыкальный фестиваль Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стало известно о проведении музыкального мероприятия «Шостакович. ХХ век». Фестиваль будет проходить с 23 сентября по 2 октября 2022 года.

Отмечают, что программу наполнят различными жанрами. Жители региона смогут посетить балетные спектакли, симфонические и камерные концерты, а также образовательные программы. Открытие сопроводят премьерой единственной оперетты Дмитрия Шостаковича – «Москва, Черемушки». Помимо этого, запланирована литературно-музыкальная композиция «Условно убитый», которую посвятят творчеству Шостаковича, Шнитке, Щедрина и Мусоргского.

Квартет OpenSound orchestra исполнит струнные квартеты Шостоковича, Мосолова и Лошкина. Фестиваль посетит итальянская виолончелистка Мириам Пранди. Вся подробная информация указана на официальном сайте.