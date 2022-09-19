«Неделя безопасности дорожного движения» началась на территории Самарской области

Будут разработаны схемы безопасных маршрутов «дом-школа-дом» для учеников младших классов. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С 19 по 23 сентября на территории Самарской области началась всероссийская акция «Неделя безопасности дорожного движения».

— Главной темой стала профилактика ДТП с участием детей и снижение тяжести их последствий, — рассказали в правительстве Самарской области.

Акция традиционно проводится в начале каждого учебного года. Статистика показывает, что ежегодно в сентябре фиксируются максимальные показатели аварийности с участием детей.

Для родителей пройдут различные просветительские мероприятия. Встречи проведут на родительских собраниях, в жилых зонах и дворовых территориях.

Будут разработаны схемы безопасных маршрутов «дом-школа-дом» для учеников младших классов. Для детей проведут специальные занятия и пешеходные экскурсии вблизи образовательных организаций.