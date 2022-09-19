«Ударил ножом и задушил веревкой»: в Тольятти ремонтник зверски расправился с хозяйкой квартиры

На днях дело было рассмотрено в суде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти суд поставил точку в жестоком преступлении, которое произошло на улице Матросова зимой текущего года. В одном из многоквартирных домов обнаружили мертвой местную жительницу. Оказалось, что с ней расправился работник, который должен был делать ремонт в ее квартире. Подробности сообщили в СУ СК по Самарской области.

Трагедия случилась 9 февраля 2022 года. Накануне хозяйка наняла 34-летнего мужчину для выполнения ремонтных работ. В тот злополучный день они находились у нее в квартире на улице Матросова – обсуждали детали ремонта. В какой-то момент женщину не устроили условия и она отказалась от услуг ремонтника. Тогда взбешенный мужчина решил с ней расправиться.

– В ходе конфликта мужчина нанес женщине множественные удары в область расположения жизненно-важных органов, после чего взял нож, найденный на кухне потерпевшей, и нанес ей не менее трех ударов, – рассказали в региональном СУ СК.

Однако жертва продолжала сопротивляться. Тогда ремонтник схватил веревку и задушил несчастную женщину. После этого он попытался бежать из России, но его задержали оперативники.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Суд признал его виновным и приговорил к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.