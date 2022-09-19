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Общество19 сентября 2022 11:55

В Самарской области пройдет большой концерт музыки из японских аниме и видеоигр 1 октября 2022 года

В регионе состоится яркое событие для любителей японской культуры
Алена ПРОВКИНА
В регионе состоится концерт японской музыки

В регионе состоится концерт японской музыки

В городе Тольятти Самарской области состоится большой концерт японской музыки из аниме и видеоигр. Маэстро исполнит музыку из произведений Хаяо Миядзаки 1 октября 2022 года.

Представит большой концерт музыки дирижер, композитор и продюсер Кеничи Симура. В регионе в рамках проекта «Anime and game symphony Japan» выступят певицы: Мария Лагерфельд, Ксения Мешкова, Кристина Жмулина в сопровождении симфонического оркестра. Во время концерта исполнят музыку из полнометражных аниме-фильмов: «Унесенные призраками», «Ходячий замок» «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке», «Небесный замок Лапута».

Музыка будет сопровождаться видео-инсталляциями. Билеты можно купить на официальном сайте. Концерт пройдет в КЦ "Автоград".