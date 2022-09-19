В Самарской области электромонтера зажало между слесарными контейнерами

Правоохранители продолжают расследование дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области электромонтажник серьезно пострадал на работе из-за перемещения слесарных контейнеров. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По информации СУ СК России по Самарской области, Богатовский следственный отдел из-за травмы мужчины на работе возбудил уголовное дело по статье и нарушении требований охраны труда. Известно, что мужчина проводил перемещение слесарных контейнеров при помощи буксировки бульдозером. Во время работы пострадавший заметил зацепку силового кабеля и спустился между крупными объектами, чтобы предотвратить разрыв. В этот момент один из контейнеров сместился, из-за чего мужчина оказался зажат между ними.

В результате происшествия мужчина получил многочисленные переломы и травмы. Расследование уголовного дела продолжается.