Зарплату самарских чиновников привяжут к удовлетворенности жителей их ответами в интернете

Сотрудники министерств и ведомств будут получать зарплату на основе собранных ЦУРом данных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с сентября 2022 года изменят подход к начислению зарплаты чиновников. Теперь она будет зависеть от того, насколько жителям понравился их ответ на платформе обратной связи (ПОС) «Госуслуги. Решаем вместе». Корректировки затронут сотрудников региональных министерств и ведомств.

- Таким образом правительство Самарской области и ЦУР решили дисциплинировать чиновников более качественно отрабатывать жалобы в ПОС. Плановый показатель по удовлетворенности, который ставит Минцифры, - 60%. В третьем квартале 2022 года ответами органов власти остались довольны 61% жителей Самарской области, - сообщили в пресс-службе Центра управления регионом.

Теперь ЦУР будет ежемесячно отслеживать, достигают ли министерства и ведомства указанного показателя, и направлять информацию в администрацию губернатора Самарской области. Первые сведения уже собраны. Их учтут при выплате зарплаты за сентябрь 2022 года.

В скором времени специалисты начнут оценивать и своевременность ответа чиновников на обращения граждан.