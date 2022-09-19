Самарская область получила благодарность за заслуги в сферах строительства и ЖКХ

Реализацию проектов в регионе оценили на высоком уровне Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская области получила благодарность от Минстроя за заслуги в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили на оперативном совещании Правительства региона.

Заседание провел губернатор Дмитрий Азаров в понедельник, 19 сентября 2022 года. Отмечают, что на прошлой неделе в столице страны подвели итоги работ за 8 месяцев текущего года. Как оказалось, Самарская область стала одним из лидеров среди других субъектов страны в реализации программ нацпроектов. Глава региона поздравил коллег и рекомендовал работать в том же направлении.

- Роль Самарской области по реализации национальных проектов была подчеркнута отдельно. За исполнение всех показателей нам вручена благодарность Министерства, - отметил исполняющий обязанности зампредседателя правительства, министр транспорта и автомобильных дорог области Иван Пивкин.