Кошкинскую ЦРБ возглавил опытный травматолог-ортопед

Специалист работает в системе здравоохранения более 18 лет

В Самарской области назначили нового главного врача Кошкинской центральной районной больницы. Этот пост занял Виталий Салманидин, который до недавнего времени трудился заместителем главврача по амбулаторно-поликлинической работе Красноярской ЦРБ. На прошлой неделе заместитель министра здравоохранения региона Денис Бутолин представил нового руководителя коллективу медучреждения.

— Виталий Валерьевич работает с системе здравоохранения более 18 лет. Начинал травматологом-ортопедом, — сообщили в Минздраве Самарской области.

Виталий Салманидин окончил Самарский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». С 2005 года работал в травматологическом отделении Красноярской центральной районной больницы, а с 2015-го — заместителем главврача учреждения по амбулаторно-поликлинической работе. Теперь ему предстоит руководить Кошкинской ЦРБ.