Курсанты Самарского юридического института ФСИН дали клятву на верность Родине

Первокурсники приняли присягу и дали клятву на верность Родине

В Самаре более 100 курсантов юридического института ФСИН приняли присягу. Первокурсники дали клятву на верность Родине.

Отмечают, что 111 курсантов, поступивших в институт, стали настоящими сотрудниками УИС со всеми правами и обязанностями. Перед принятием присяги молодые люди прошли подготовку: учились обращению с оружием, осваивали строевой шаг и изучали нормативные документы. Итогом подготовки стали тактико-специальные учения.

Благодаря физической подготовке, курсанты справились со всеми трудностями. Первокурсники взяли на себя ответственность не только за себя, но и за безопасность других людей.