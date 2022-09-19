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Общество19 сентября 2022 13:36

Курсанты Самарского юридического института ФСИН дали клятву на верность Родине

Более 100 первокурсников приняли присягу
Алена ПРОВКИНА
Первокурсники приняли присягу и дали клятву на верность Родине

Первокурсники приняли присягу и дали клятву на верность Родине

В Самаре более 100 курсантов юридического института ФСИН приняли присягу. Первокурсники дали клятву на верность Родине.

Отмечают, что 111 курсантов, поступивших в институт, стали настоящими сотрудниками УИС со всеми правами и обязанностями. Перед принятием присяги молодые люди прошли подготовку: учились обращению с оружием, осваивали строевой шаг и изучали нормативные документы. Итогом подготовки стали тактико-специальные учения.

Благодаря физической подготовке, курсанты справились со всеми трудностями. Первокурсники взяли на себя ответственность не только за себя, но и за безопасность других людей.