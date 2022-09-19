В Самаре временно отключат холодную воду сразу на нескольких улицах с 21 по 22 сентября 2022 года

В областной столице пройдет плановое отключение воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре проведут плановое отключение холодной воды с 21 по 22 сентября 2022 года. Жители временно останутся без водоснабжения.

По данным «РКС-Самара», в областной столице планируют провести замену элементов и врезку водопроводной линии в водовод. Без воды останутся жители домов, расположенных по следующим улицам: Обувная, Нижнегородская, Нижняя, 1-ая просека, 2-ая просека, 3-я просека, 4-ая просека, Запорожская, Днепровская, Карякина, Гагарина, 9 мая, Стандартная, переулок Брусчатый, переулок Севастопольский, Кемеровский переулок, Таксомоторный переулок, Марсовый переулок, Байкальский переулок.

Вся подробная информация об адресах и времени проведении работ указана на официальном сайте. На данный момент информация предварительная, список работ может быть скорректирован.