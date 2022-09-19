В Самаре пьяного водителя за повторное нарушение правил привлекли к уголовной ответственности

Дорожные полицейские задержали ранее судимого мужчину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники дорожной полиции задержали водителя на отечественной легковушке. От мужчины сильно пахло спиртным.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники ДПС задержали нарушителя на Московском шоссе для проверки документов. Во время разговора правоохранители почувствовали от мужчины сильный запах алкоголя. Нарушитель отказался проходить медицинское освидетельствование.

Оказалось, мужчину и ранее привлекали к ответственности за подобное нарушение, но он не сделал выводов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Мужчине назначили 180 часов обязательных работ и лишили водительских прав на 2 года.