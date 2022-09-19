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Общество19 сентября 2022 15:50

В Самарской области на программу оздоровления Волги могут направить 10 млрд рублей

Средства планируют выделить из федерального бюджета
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
Губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание 19 сентября 2022 года

Губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание 19 сентября 2022 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области реализуют проект «Оздоровление Волги». На работы планируют выделить 10 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание, на котором обсудили участие региона в федеральных программах. На заседании обговорили реализацию проекта, который поможет сократить объем сбрасываемых сточных вод в Волгу. Выделенные средства планируют направить на ряд важных объектов, в число которых входит комплекс биологической доочистки сточных вод в Самаре, очистные сооружения в Елховском районе, реконструкция сооружений в селе Солнечная Поляна и строительство дождевой канализации в Нефтегорске.

Помимо этого, благодаря реализации программы «Чистая вода», более 400 тысяч жителей региона будут обеспечены качественной питьевой водой. Дмитрий Азаров поручил продумать организацию водоснабжения на территориях перспективных застроек. В регионе также планируют благоустроить 141 общественную территорию и 272 двора в 2023 году.