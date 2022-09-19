В Самарской области на программу оздоровления Волги могут направить 10 млрд рублей

Губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание 19 сентября 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области реализуют проект «Оздоровление Волги». На работы планируют выделить 10 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание, на котором обсудили участие региона в федеральных программах. На заседании обговорили реализацию проекта, который поможет сократить объем сбрасываемых сточных вод в Волгу. Выделенные средства планируют направить на ряд важных объектов, в число которых входит комплекс биологической доочистки сточных вод в Самаре, очистные сооружения в Елховском районе, реконструкция сооружений в селе Солнечная Поляна и строительство дождевой канализации в Нефтегорске.

Помимо этого, благодаря реализации программы «Чистая вода», более 400 тысяч жителей региона будут обеспечены качественной питьевой водой. Дмитрий Азаров поручил продумать организацию водоснабжения на территориях перспективных застроек. В регионе также планируют благоустроить 141 общественную территорию и 272 двора в 2023 году.