В Самарской области во время рейдов задержали 50 пьяных водителей

В регионе подвели итоги направленных рейдов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники дорожной полиции усиливали контроль с 16 по 18 сентября. За время рейдов задержали 50 пьяных автолюбителей.

По данным ГИБДД Самарской области, за время проведения масштабных направленных рейдов зафиксировали более 2100 нарушений. Помимо пьяных водителей, правоохранители уделяли внимание незаконной тонировке. За нарушение светопропускаемости стекол к ответственности привлекли 318 водителей. Не смотря на предупреждения, 3 автолюбителя не привели транспорт в надлежащее состояние. В отношение владельцев машин возбуждены административные дела.

Отмечают, что госавтоинспекция на постоянной основе проводит профилактическое рейды. Мероприятия по контролю за соблюдением ПДД продолжат.