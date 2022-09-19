В Самарской области на строительство и ремонт автомобильных дорог выделят 19 миллиардов рублей

В регионе продолжают строительство и ремонт автодорог Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное заседание в понедельник, 19 сентября 2022 года. На совещании обсудили вопрос финансирования федеральных программ и нацпроектов.

Отмечают, что на строительство и ремонт автомобильных дорог региона планируют выделить 19 миллиардов рублей. Значительную часть направят на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства. Более 14 миллиардов выделят на реконструкцию транспортного коридора «Европа – Западный Китай». На реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» направят 4 млрд рублей.

Кроме того, из бюджета выделят средства на строительство участка проспекта Карла Маркса и реконструкцию магистрали «Центральная». Также сообщили. что к работам от Ракитовского шоссе до Обводной дороги приступят в 2023 году.

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