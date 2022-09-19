В Самарской области инвесторы планируют вложить в развитие производственных комплексов 1,2 млрд рублей

В регионе появятся новые объекты, способные создать рабочие места для населения

В Самарской области стало известно о подписании инвестиционных соглашений с компаниями, которые готовы реализовать проекты в регионе. Новые резиденты индустриальных парков инвестируют 1,2 миллиарда рублей.

Инициатор одного из проектов собирается построить в регионе производство металлообрабатывающего оборудований. Объем инвестиций в данный проект составил 150 миллионов рублей. Комплекс позволит выпускать мобильное оборудование, а также оказывать сервисные услуги. Отмечают, что аналогов подобного производства нет в России.

Новое отечественное производство внесет большой вклад в импортозамещение. Площадь участка будущего строительства составит 1,2 га, к работам преступят только в следующем году. Объект создаст 50 новых рабочих мест для жителей региона.

Еще один новый резидент создаст производственно-логистический битумный терминал. Объект поможет обеспечить прием, хранение и выдачу продукта. Данный комплекс создаст еще 127 рабочих мест.