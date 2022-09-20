В Самаре девушка хотела купить две коляски и перевела мошенникам около 20 тысяч рублей

После перевода покупательницы лже-продавец перестал выходить на связь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 25-летняя девушка решила купить две детские коляски через интернет, но стала жертвой мошенников.

— Жительница Самары на одной из интернет-площадок нашла заманчивое объявление продажи детского инвентаря с минимально низкой ценой, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Две коляски продавались общей стоимостью 18 380 рублей. Девушка связалась с продавцом с сайта бесплатных объявлений. Он убедил перевести полную сумму денежных средств, и тогда товар гарантировано достанется ей.

Девушка поверила и перечислила деньги. Добившись желаемого, после перевода покупательницы лже-продавец перестал выходить на связь. Самарчанка обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.