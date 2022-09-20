В самарской академии строительства и архитектуры сработала пожарная сигнализация 20 сентября

Общей сложностью на вызов приехали 77 человек и 25 единиц техники. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 20 сентября, сработала пожарная сигнализация в академии строительства и архитектуры СамГТУ, расположенной на улице Молодогвардейская, 194.

— Сообщение поступило в 07:36. Пожарно-спасательные подразделения автоматически отправились по повышенному рангу вызова – Пожар №2, — рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

Оказалось, что в коридоре на пятом этаже произошло короткое замыкание электрического светильника. Горения не было, по рангу вызова объявил отбой.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений в целях безопасности эвакуировали 200 человек. Они дожидались результатов проверки специалистов. Общей сложностью на вызов приехали 77 человек и 25 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.