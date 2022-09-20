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Происшествия20 сентября 2022 5:30

В Самаре вор-рецидивист средь бела дня сорвал золотую цепочку с шеи пенсионерки

Украшение он продал случайному прохожему за 20 тысяч рублей
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Пострадавшая запомнила приметы подозреваемого и обратилась в полицию

Пострадавшая запомнила приметы подозреваемого и обратилась в полицию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре полицейские задержали подозреваемого в ограблении пенсионерки. Мужчина совершил преступление средь бела дня – он подбежал к женщине и нагло сорвал с ее шеи цепочку. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел около одного из домов по улице Ново-Вокзальной. 75-летняя женщина возвращалась из магазина. Ее заметил подозреваемый и отправился следом. Дождавшись, когда пострадавшая зайдет в дворовую арку, он сорвал с ее шеи золотую цепочку и скрылся. Украшение он продал в тот же день за 20 тысяч рублей.

К счастью, пенсионерка отлично запомнила приметы нападавшего. Само преступление попало на камеры видеонаблюдения. После задержания подозреваемый – ранее судимый за кражу 41-летний самарец – во всем сознался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 16 1УК РФ «Грабеж». Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.