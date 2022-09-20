В Самарской области 20 сентября 2022 года ожидаются грозы и дожди

Осадки пройдут местами по территории губернии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В предстоящие несколько дней погода удивит жителей Самарской области своим переменчивым характером. Облачность будет сменяться грозами и дождями. Информацию сообщили в Приволжском УГМС.

– В предстоящие сутки через регион будет перемещаться активный атмосферный фронт. Ожидается дождь, возможна гроза, понижение температуры воздуха. В дальнейшем интенсивность осадков станет ослабевать, они будут в основном кратковременными, – отмечают синоптики.

Во вторник, 20 сентября, погода будет по-прежнему теплой. Температура воздуха задержится в пределах 18-23 градусов тепла. Ожидается небольшая облачность с прояснениями, возможны грозы и дожди. На западе губернии – без существенных осадков.

В среду, 21 сентября, столбик термометра поднимется до отметки в 19-24 градуса тепла. Облачность с прояснениями и небольшие дожди сохранятся. Точно такая же погода ждет жителей Самарской области в четверг, 22 сентября 2022 года.