На самарских улицах необычно украсили более 170 городских люков

Использовались разные подручные материалы, в числе которых цемент, песок, плитка, металл. Фото: «РКС-Самара»

Коммунальщики преобразили уже более 170 водопроводных и канализационных люков рядом со своими домами.

— Там привели в порядок территорию рядом с колодцем, устранили повреждения и украсили крышку, — сообщает «РКС-Самара».

На каких-то люках основание выложили плиткой, а где-то придали колодцу форму какого-то предмета или символа. Работники просят жителей предлагать свои идеи для преображения колодцев и вместе следить за их целостностью.

Идея украшения люков зародилась в прошлом году, тогда их преобразили к 135-летию самарского водопровода. Использовались разные подручные материалы, в числе которых цемент, песок, плитка, металл.

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